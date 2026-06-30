прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 1.92

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Сафиуллин

Роман в первом раунде одержал победу над Андреем Рублевым.

Сафиуллин обыграл соотечественника в напряженном пятисетовом матче — 6:4, 6:7, 3:6, 6:3, 7:6.

На решающем тай-брейке Рублев не реализовал два матчбола.

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С учетом квалификации Сафиуллин провел на Уимблдоне уже четыре матча. В отборе он обыграл австралийца Джеймса Маккейба, бельгийца Киммера Коппеянса и швейцарца Жерома Кима.

Роман провел уже десять матчей на траве. В начале июня он проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира в Штутгарте. Примечательно, что в решающем сете россиянин вел со счетом 4:1.

На прошлой неделе 28-летний теннисист дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме.

Сафиуллин выиграл 28 из 38-ми матчей в этом году. Правда, большую часть из них он провел на «челленджерах».

В 2023 году Сафиуллин дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

Ван де Зандшульп

Ботик шестой год подряд прошел первый круг на британском мэйджоре.

Но также стоит обратить внимание, что в четырех из пяти предыдущих сезонов он уступил во втором раунде.

Текущий турнир нидерландский теннисист начал с победы над американцем Александром Ковачевичем — 6:3, 6:7, 6:4, 6:0.

В начале июня ван де Зандшульп не прошел первый круг на домашнем турнире в Хертогенбосе, проиграв Таллону Грикспору.

На «пятисотнике» в Лондоне нидерландец уступил во втором раунде американцу Томми Полу.

Ботик выиграл 14 из 28-ми матчей в текущем сезоне. Среди его лучших результатов в этом году — третий круг на Australian Open, четвертьфинал в Роттердаме, полуфинал в Бухаресте и третий круг в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.72, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: Романа ждет еще один сложнейший матч, в котором ему, возможно, снова придется провести пять сетов. Ботик не самый приятный соперник, поэтому оптимальной будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 40, Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Сафиуллин — ван де Зандшульп принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.