Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Сафиуллин
Роман в первом раунде одержал победу над Андреем Рублевым.
Сафиуллин обыграл соотечественника в напряженном пятисетовом матче — 6:4, 6:7, 3:6, 6:3, 7:6.
На решающем тай-брейке Рублев не реализовал два матчбола.
С учетом квалификации Сафиуллин провел на Уимблдоне уже четыре матча. В отборе он обыграл австралийца Джеймса Маккейба, бельгийца Киммера Коппеянса и швейцарца Жерома Кима.
Роман провел уже десять матчей на траве. В начале июня он проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира в Штутгарте. Примечательно, что в решающем сете россиянин вел со счетом 4:1.
На прошлой неделе 28-летний теннисист дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме.
Сафиуллин выиграл 28 из 38-ми матчей в этом году. Правда, большую часть из них он провел на «челленджерах».
В 2023 году Сафиуллин дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.
Ван де Зандшульп
Ботик шестой год подряд прошел первый круг на британском мэйджоре.
Но также стоит обратить внимание, что в четырех из пяти предыдущих сезонов он уступил во втором раунде.
Текущий турнир нидерландский теннисист начал с победы над американцем Александром Ковачевичем — 6:3, 6:7, 6:4, 6:0.
В начале июня ван де Зандшульп не прошел первый круг на домашнем турнире в Хертогенбосе, проиграв Таллону Грикспору.
На «пятисотнике» в Лондоне нидерландец уступил во втором раунде американцу Томми Полу.
Ботик выиграл 14 из 28-ми матчей в текущем сезоне. Среди его лучших результатов в этом году — третий круг на Australian Open, четвертьфинал в Роттердаме, полуфинал в Бухаресте и третий круг в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.72, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.11.
Прогноз: Романа ждет еще один сложнейший матч, в котором ему, возможно, снова придется провести пять сетов. Ботик не самый приятный соперник, поэтому оптимальной будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.