Узбекская теннисистка Камилла Рахимова обыграла украинку Ангелину Калинину в матче первого круга Уимблдона.

Камилла Рахимова globallookpress.com

Рахимова (70-я ракетка мира) одолела представительницу Украины (66-я ракетка мира) со счетом — 4:6, 6:4, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 45 минут.

За весь матч Рахимова допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 5-и. Калинина сделала 3 эйса и реализовала столько же брейк-поинтов из 9-и.

После этого матча Рахимова пробилась во второй круг Уимблдона, где сыграет против победительницы встречи между Марией Саккари и Кларой Таусон.