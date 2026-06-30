Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в 1-м круге Уимблдона над хорватом Марином Чиличем.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Большой респект Марину, очень тяжёлый соперник для первого круга, тем более на траве. Может, многие ждали этого матча, я рад, что мне удалось сделать его не таким захватывающим, чем кому-то из вас хотелось. Я старался победить и рад, что удалось обыграть такого сильного игрока в трёх сетах.

Над чем ещё надо поработать? Если честно, особо не вижу плохого, отличный матч был. Может, мог бы не отдавать свою подачу в третьем сете, но он провёл отличный гейм. Я в целом доволен своей игрой — подача шла, на приёме я оказывал давление. Так что в целом очень рад, как провел первый матч», — сказал Медведев в интервью на корте после встречи.

Напомним, что россиянин (9-я ракетка мира) пробился во второй круг Уимблдона-2026, где сыграет против испанского теннисиста Даниэля Мерида-Агилара.