Российская теннисистка Мирра Андреева одолела польку Магду Линетт в матче первого круга Уимблдона-2026.
Россиянка (5-я ракетка мира) одержала победу над представительницей Польши (59-я ракетка мира) со счетом — 7:5, 6:4. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.
За весь матч Андреева сделала 8 эйсов и реализовала 4 брейк-поинта из 10-и. Линетт допустила 2 двойные ошибки при двух реализованных брейк-поинтах.
В следующем круге Уимблдона-2026 Мирра Андреева сыграет против чешской теннисистки Барборой Крейчиковой.