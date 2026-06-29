В следующем круге Уимблдона-2026 Мирра Андреева сыграет против чешской теннисистки Барборой Крейчиковой .

За весь матч Андреева сделала 8 эйсов и реализовала 4 брейк-поинта из 10-и. Линетт допустила 2 двойные ошибки при двух реализованных брейк-поинтах.

Россиянка (5-я ракетка мира) одержала победу над представительницей Польши (59-я ракетка мира) со счетом — 7:5, 6:4. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

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