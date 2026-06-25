Россиянин Роман Сафиуллин победил швейцарца Жерома Кима в финале квалификации Уимблдона.

Роман Сафиуллин globallookpress.com

Спортсмены провели на корте 4 часа 49 минут и завершили встречу со счетом 4:6, 7:6, 3:6, 7:6, 6:4.

Сафиуллин 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Кима 39 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Таким образом, 28-летний Сафиуллин смог пробиться в основную сетку Уимблдона. Его соперник по первому кругу станет известен позже.