Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 91-ю строчку в мировом рейтинге, завершила борьбу на турнире категории WTA-250 в британском Истбурне, не сумев пробиться в четвертьфинальную стадию.

Анастасия Захарова globallookpress.com

Во втором раунде соревнований россиянка потерпела поражение от представительницы Германии Татьяны Марии, которая находится на 112-м месте в классификации WTA. Поединок продолжался 1 час 9 минут и завершилась уверенной победой немецкой спортсменки в двух партиях со счетом 6:2, 6:1.

За время, проведенное на корте, Мария семь раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок и реализовала половину из своих восьми брейк-пойнтов. Захарова же не выполнила ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять гейм на приеме.

В рамках следующего раунда Татьяна Мария померится силами с победительницей противостояния между Терезой Валентовой и Айлой Томлянович.