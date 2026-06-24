Датская теннисистка Клара Таусон, занимающая 25-ю строчку в мировом рейтинге, успешно преодолела барьер второго раунда на турнире категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге.

Клара Таусон globallookpress.com

В трехсетовом противостоянии, которое продолжалось 2 часа 15 минут, Таусон нанесла поражение представительнице Китая Чжэн Циньвэнь, находящейся на 153-м месте в мировой классификации, со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

За время, проведенное на корте, датчанка выполнила 12 подач навылет, трижды ошиблась при вводе мяча в игру и успешно реализовала три брейк-пойнта из шести возможных. Китайская спортсменка, в свою очередь, отметилась 10 эйсами, допустила 12 двойных ошибок и смогла использовать лишь один брейк-пойнт из четырех заработанных.

В четвертьфинале соревнований Клара Таусон сыграет с победительницей пары Каролина Мухова — Ирина Бегу.