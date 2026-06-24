Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над соотечественницей Миррой Андреевой в матче 1/8 финала турнира в немецком Бад-Хомбурге.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Александрова отметила, что каждый матч против Андреевой получается крайне сложным, поскольку молодая россиянка является сильной соперницей и постоянно прогрессирует.

«Каждый раз, когда я против неё играю, понимаю, что будет очень тяжело — она отличная теннисистка. Просто стараюсь максимально готовиться и бороться за каждый розыгрыш. И пока, к счастью, это работает», — цитирует россиянку Sports.ru.

Екатерина уверенно провела встречу и одержала победу в двух партиях со счётом 6:3, 6:4. Этот успех стал для россиянки десятым в карьере над представительницами топ-5 мирового рейтинга.

В четвертьфинале турнира Александрову ждёт встреча с японской теннисисткой Наоми Осакой.