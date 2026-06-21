Российская теннисистка Людмила Самсонова успешно преодолела барьер первого раунда на травяном турнире категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счетом 6:3, 7:5.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Благодаря этому успеху 37-я ракетка мира прервала личную серию из пяти поражений подряд и сравняла счет в очном противостоянии с чешкой. На победу в стартовом матче Самсонова затратила 1 час 45 минут.

За это время на кортах Германии россиянка выполнила десять подач навылет, совершила четыре двойные ошибки и показала стопроцентную эффективность на брейк-пойнтах, реализовав все четыре заработанные возможности. Катержина Синякова, в свою очередь, отметилась тремя эйсами, семь раз ошиблась на второй подаче и смогла взять лишь один гейм на приеме из пяти заработанных шансов.

Во втором круге соревнований Самсоновой предстоит провести поединок против украинской теннисистки Элины Свитолиной, которая посеяна на турнире под третьим номером.