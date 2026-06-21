Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одержал победу над Тейлором Фрицем в финале турнира в Галле (Германия).

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

Тиафо (26-я ракетка мира) одолел своего соотечественника (9-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 8 минут.

За весь матч Тиафо сделал 8 эйсов и реализовал 2 брейк-поинта из 7-и возможных. Фриц не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-поинта.

После этого матча Фрэнсис Тиафо стал победителем турнира в Галле (Германия). Призовой фонд соревнований составил 2 млн 583 тыс. евро.