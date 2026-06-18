Американский теннисист Тейлор Фриц, располагающийся на девятой строчке мирового рейтинга, пробился в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-500 в Галле.

Тейлор Фриц globallookpress.com

В матче второго раунда американец за 1 час 7 минут уверенно переиграл 61-ю ракетку мира, представителя Венгрии Фабиана Марожана, со счетом 6:2, 6:4.

За время игры Марожан отметился тремя эйсами, совершил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Фриц, в свою очередь, записал на свой счет 16 подач навылет, допустил лишь одну двойную ошибку и выиграл четыре брейк-пойнта из восьми возможных.

В поединке за выход в полуфинал Фриц встретится с победителем американского дерби между Итаном Куинном и Беном Шелтоном.