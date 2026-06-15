Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своей форме перед стартом на турнире в Галле.

Александр Зверев globallookpress.com

«Я много и хорошо тренируюсь. Не так просто за несколько дней перейти на траву — особенно после такого насыщенного грунтового сезона. Но я сделаю всё возможное и буду готов. Если честно, пока не знаю, в какой я форме. У меня было всего два тренировочных дня. Перестроиться с грунта на траву очень сложно, к тому же погода здесь пока не лучшая, поэтому полноценной практики было не так много. Но с точки зрения тенниса я чувствую, что играю хорошо.

Конечно, последние несколько недель я показывал хороший теннис, однако на адаптацию нужно время. А времени у меня пока не было. Надеюсь, в ближайшие два дня будет солнечно, я смогу много потренироваться и подойти к поединкам полностью готовым», — приводит слова Зверева ATP.

Напомним, что на прошлой неделе Зверев выиграл «Ролан Гаррос», победив в финале Флавио Коболли из Италии.