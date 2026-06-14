Барбора Крейчикова, 45-я ракетка мира, отказалась от участия в финальном матче турнира WTA-250 в Нидерландах, который проходил в Хертогенбосхе.

Барбора Крейчикова globallookpress.com

В финале она должна была сразиться с Робин Монтгомери, занимающей 484-е место в мировом рейтинге. Матч не состоялся, так как Крейчикова не вышла на корт. По предварительной информации, причиной ее снятия стали проблемы с дыхательными путями.

После отказа Крейчиковой Монтгомери автоматически стала победительницей турнира и завоевала свой первый титул на уровне WTA.