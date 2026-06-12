Немецкий теннисист Александр Зверев в очередной раз высказался о своей победе на «Ролан Гаррос».

Александр Зверев globallookpress.com

«Честно говоря, у меня не было ни одной свободной секунды со времени победы. У меня ещё не было времени всё просмотреть. Я бы хотел ещё раз посмотреть матч, финальные моменты и всё немного осмыслить. Это мне придётся сделать в ближайшие дни.

Четвертый сет? У меня начались судороги, притом последние более чем 10 лет у меня не было судорог. Я был физически хорошо готов, чувствовал себя хорошо, не был уставшим. Но у меня начали появляться судороги. Это показывает, насколько тяжёл теннис как ментальный вид спорта. Судороги пошли от головы. Я был настолько напряжён, настолько нервничал, что у меня начались судороги», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

Напомним, что в финальном матче Зверев смог обыграть в пяти сетах представителя Италии Флавио Коболли.