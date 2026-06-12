Российская спортсменка Ирина Хромачева и Анастасия Детюк из Чехии не смогли завоевать титул в парном разряде на турнире в Хертогенбосе, проиграв полуфинал.

Ирина Хромачева globallookpress.com

Их соперницами стали Сюко Аояма и Ен-Шуо Лян из Японии и Тайваня, которые одержали победу со счетом 4:6, 4:1. Второй сет закончился досрочно, так как Хромачева и Детюк отказались от продолжения борьбы. Весь матч длился чуть больше часа.

Теперь Аояма и Лян встретятся в финале с победительницами другого полуфинала — дуэтом У Фан Сянь и Эри Ходзуми из Тайваня и Японии, а также Джулианой Олмос и Ингрид Нил из Мексики и Эстонии.