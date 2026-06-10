Американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о возвращении в тур.

Серена Уильямс globallookpress.com

Ранее на соревнованиях в Лондоне в парном разряде Серена в тандеме с канадкой Викторией Мбоко победила дуэт Николь Меличар/ Эрин Рутлайфф со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

«Я нервничала, но особо об этом не думала. Не зацикливалась на том, что нервничаю. Я просто думала о том, чтобы получать удовольствие, и именно это и делала. Я занервничала прямо перед матчем, наверное, минут за 30 до начала, а потом просто отпустила это.

Боже мой, думаю, я бы поставила себе... Три с минусом? Если учитывать все обстоятельства, возвращаться именно на траве — наверное, не самая простая задача», — цитирует Уильямс пресс-служба турнира.