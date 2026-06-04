Восьмая ракетка Мирра Андреева одержала победу в полуфинальной встрече «Ролан Гаррос»-2026.

Мирра Андреева globallookpress.com

Россиянка в двух сетах обыграла Марту Костюк из Украины со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 17 минут. За это время Андреева по два раза подала навылет и совершила двойную ошибку, а также реализовала 5 из 13 брейк-поинтов. У Костюк — один эйс, четыре двойные ошибки и один выигранный брейк-поинт из пяти.

Для 19-летней теннисистки этот финал турнира Большого шлема станет первым в карьере. В решающей встрече она встретится либо с соотечественницей Дианой Шнайдер, либо с Майей Хвалиньской из Польши.