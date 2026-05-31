Третья ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек, не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2026, потерпев поражение в матче четвёртого круга от украинки Марты Костюк (15-я ракетка мира) со счетом 5:7, 1:6.

Матч продолжался 1 час 40 минут. Костюк продемонстрировала высокую эффективность в подаче, выполнив пять эйсов, но допустив четыре двойные ошибки. Она также реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти возможных. Свентек, в свою очередь, не смогла выполнить ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и сумела реализовать только три брейк-пойнта.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Костюк встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и швейцаркой Белиндой Бенчич.