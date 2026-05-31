Румынская теннисистка Сорана Кырстя, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, достигла четвертьфинала турнира «Ролан Гаррос» — 2026.

Сорана Кырстя globallookpress.com

В четвертом круге она одержала победу над китайской спортсменкой Ван Сиюй, которая занимает 148-ю строчку рейтинга, со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 57 минут.

За это время Кырстя выполнила одну подачу навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. У Ван Сиюй не было эйсов, она допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

В полуфинале Сорана Кырстя встретится с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и швейцаркой Хиль Белен Тайхман.