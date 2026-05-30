Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, достигла четвертого круга Открытого чемпионата Франции 2026 года.

В третьем раунде она одержала победу над украинкой Александрой Олейниковой со счетом 6:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 43 минуты.

За время игры Шнайдер не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и успешно реализовала 6 из 12 заработанных брейк-пойнтов. В активе Олейниковой один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Диана Шнайдер впервые в своей карьере вышла в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос». В следующем раунде она встретится с победительницей матча между Викторией Мбоко и Мэдисон Киз.