Легендарный сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от 19‑летнего бразильца Жоау Фонсеки на Открытом чемпионате Франции и добавил, что пока ещё не решил, сыграет ли в следующем году на этом турнире.

«Сейчас сложно об этом вспоминать, но в конце матча было несколько моментов, когда я чувствовал, что едва держусь на ногах. Я смотрел на трибуны и видел, как они подбадривают меня и поддерживают, и это было поистине волшебно. Если отбросить разочарование и негативные мысли о матче, мне есть чем гордиться — тем, что я пережил. Я очень благодарен за этот опыт.

Было бы неплохо, если бы игра шла до двух побед. Но этого не случилось. Честно говоря, у меня просто закончились силы. В следующих сетах я чувствовал себя совсем плохо. Думаю, у меня был шанс в конце четвёртого сета — при счёте 4:3 и 15:40. Но он играл невероятно: атаковал, подавал очень сильно.

Оглядываясь назад, всегда можно подумать, что можно было сделать по‑другому, но, в конце концов, остаётся только поздравить его и снять шляпу. Он демонстрировал потрясающий теннис в решающие моменты. Я не знаю, буду ли снова играть здесь», — цитирует Джоковича Punto de Break.

В матче третьего круга на «Ролан Гаррос» 39‑летний Джокович уступил Фонсеке в пяти сетах со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.