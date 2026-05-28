Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга «Ролан Гаррос» -2026 против представительницы Чехии Марии Боузковой.

По словам восьмой ракетки мира, её будущая соперница отличается высокой работоспособностью и умением цепляться практически за каждый мяч. Андреева отметила, что Боузкова ведёт вязкую и неудобную игру, поэтому для победы потребуется действовать агрессивно.

«Сильные стороны Боузковой? Всегда борется до последнего мяча, всё возвращает. Она очень тягучая, игровая. Её нужно обыгрывать агрессивным теннисом, завершать самой розыгрыши, играть очень внимательно», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Встреча между Андреевой и Боузковой состоится 29 мая.