Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у Игнасио Бусе из Перу в матче первого круга «Ролан Гаррос».

Андрей Рублев globallookpress.com

Встреча продолжалась 3 часа 38 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5 в пользу 13-й ракетки мира из России.

Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету Бусе три эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

В следующем круге Рублев сыграет против Камило Уго Карабельи из Аргентины.