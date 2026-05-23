Французский теннисист Артюр Фис, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, не примет участие в Открытом чемпионате Франции по теннису из-за травмы бедра.

Эту информацию спортсмен обнародовал на пресс-конференции, состоявшейся перед началом турнира. Кроме того, Фис отменил запланированную на субботу, 23 мая, тренировку с Гаэлем Монфисом.

Ранее на турнире в Риме Фис был вынужден прекратить матч против итальянца Андреа Пеллегрино уже во втором круге. Они не успели сыграть ни одного сета. Встреча завершилась при счете 0:4 в пользу Пеллегрино, и Фис был вынужден обратиться за помощью к физиотерапевту.

Основная сетка Открытого чемпионата Франции стартует в воскресенье, 24 мая, и продлится до 7 июня. В первом круге Фис должен был сыграть против швейцарца Стэна Вавринки.