Российская теннисистка Алина Корнеева выиграла у аргентинки Юлии Риеры в финале квалификации «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась с результатом 6:3, 6:2 в пользу 18-летней Корнеевой.

Корнеева сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Риера ни разу не подала навылет, сделала пять двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из шести.

Таким образом, Корнеева сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос». Ее соперница определится позже.