Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России, прокомментировал возможность приезда в страну 24-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» Новака Джоковича в 2026 году.

«Идея состояла в том, чтобы Новак приехал к нам с показательными выступлениями, но это сопряжено с календарями и санкциями. Не получилось в прошлом году, возможно, получится в этом. Сам он готов приехать, проблем нет. Новак поддержал нас в истории с "Уимблдоном", когда спортсмены отказались от очков, встав на нашу сторону», — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

Напомним, что в 2022 году Джокович выразил несогласие с решением организаторов «Уимблдона», которые не допустили российских спортсменов к участию в соревнованиях.