Российские теннисистки Оксана Селехметьева и Антония Ружич проиграли в парном матче турнира в Страсбурге и не вышли в четвертьфинал.

В первом круге их соперницами были Габриэла Дабровски и Луиза Стефани из Канады и Бразилии. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:10 в пользу Дабровски и Стефани. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Теперь Дабровски и Стефани встретятся с победительницами другого полуфинала: украинско-американским дуэтом Людмилы Киченок и Дезайри Кравчук или словацко-британским тандемом Терезы Михаликовой и Оливии Николлс.