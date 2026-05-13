Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о постоянных сравнениях с «Большой тройкой».

«Мы дошли до точки, когда сравнения уже неуместны. Приятно это слышать. Это действительно круто. Но я всё равно стремлюсь развивать собственный стиль — то, что я создал и чему посвятил тренировки, чтобы довести до совершенства. Я никого не копировал. Теперь люди знают, что я — Карлос Алькарас», — приводит слова Алькараса We love tennis.

Напомним, что Алькарас является второй ракеткой мира на данный момент. В «Большую тройку» ранее входили Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.