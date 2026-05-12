Румынка Сорана Кырстя (27‑я ракетка мира) в четвертьфинале теннисного «Мастерса» в Риме переиграла латвийку Елену Остапенко (36) — 6:1, 7:6 (7:0).

Соперницы были на корте чуть более полутора часов. За это время Кырстя сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк‑пойнта из 8.

Остапенко подала навылет также один раз, сделала 4 двойные ошибки и сумела реализовать 2 брейк‑пойнта из 5 заработанных.

Соперницей румынки в полуфинале станет победительница пары Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США).