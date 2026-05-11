Российская теннисистка Мирра Андреева высказался о предстоящем матче против американки Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Риме (Италия).

«Ну, тоже посмотрим, что Кончита мне расскажет. Понятно, я с ней много раз играла, в том числе и в прошлом году — в Мадриде и Риме. Сейчас опять с ней оказались в четвертьфинале, как в прошлом году, поэтому, конечно, матч будет непростой. Она боец, очень хорошо играет, поэтому посмотрим, что Кончита придумает. Ну и, конечно, мне кажется, что я сейчас тоже набираю хороший уровень на грунте. Кажется, матч будет очень интересным», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Андреева и Гауфф сойдутся между собой уже завтра, 12 мая. Победительница шагнет в полуфинал турнира.