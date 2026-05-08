Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, победив американку Энн Ли (29-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 36 минут. За это время Самсонова выполнила один эйсовый мяч, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти попыток. Энн Ли отметилась двумя эйсами, двумя двойными ошибками и единственным реализованным брейк-пойнтом.

В третьем круге Самсонова встретится с победительницей матча между австрийкой Анастасией Потаповой и чешкой Каролиной Муховой.