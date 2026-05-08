Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над Антонией Ружич из Хорватии на старте турнира в Риме (Италия).

«Уже во время разминки перед матчем я почувствовала, что мяч летит как надо, будто мне даже не нужно прилагать особых усилий для ударов.

Наверное, сегодня был просто один из тех дней, когда всё складывается идеально. Даже укороченные удары проходили из тех точек корта, откуда я обычно их не бью. Не знаю… Я также действовала очень агрессивно, старалась быстрее завершать розыгрыши.

Так что да, сегодня всё получалось, и я просто получала удовольствие от времени, проведённого на корте», — отметила Андреева в студии Tennis Channel.

В следующем круге Андреева сыграет против Виктории Голубич из Швейцарии.