81-я ракетка мира Анастасия Захарова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме.

Россиянка в двух сетах уступила Линде Носковой из Чехии со счетом 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Захарова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Носковой пять эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

В следующем круге «Мастерса» в Риме Паолини сыграет с украинской теннисисткой Александрой Олейниковой.