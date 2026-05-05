Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего «Мастерса» в Риме.

«Это были очень хорошие две недели в Мадриде и в одиночном разряде, и в парном. Я имею в виду, что смогла выйти в два финала. Так что думаю, из этих двух недель можно извлечь много позитивного. Но теперь Мадрид — это уже в прошлом, поэтому нам нужно забыть, что там произошло, постараться сосредоточиться на том, чтобы хорошо выступить здесь и сейчас.

Ну, как сказал Рафа, то, что случилось в Мадриде, случилось. Так что вот мы в Риме. Я посмотрела это видео сегодня утром, поэтому стараюсь придерживаться такого же настроя перед каждым следующим турниром, даже если результат был не очень хорошим. То есть не таким, каким мне хотелось бы. Просто постараюсь придерживаться этого настроя», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что Антония Ружич из Хорватии станет первой соперницей нашей соотечественницы на «тысячнике» в Риме.