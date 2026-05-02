Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Мадриде, где ему предстоит встретиться с немцем Александром Зверевым.

Итальянский теннисист отметил, что доволен своей игрой в полуфинальном матче и рад впервые добраться до решающей стадии мадридского турнира. По словам Синнера, сейчас он старается не думать о финале и сосредоточен на восстановлении.

«Это очень много для меня значит. Турнир складывается фантастически. Сейчас у меня есть день отдыха, поэтому я стараюсь не думать о предстоящем финале. Что бы ни произошло в воскресенье, это уже отличный результат», — заявил Синнер на пресс-конференции.

Финальный матч между Синнером и Зверевым в Мадриде состоится 3 мая.