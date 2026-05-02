Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Мадриде.

«Костюк играла в свой самый лучший теннис. Хорошо, что Андреева вышла в финал. Это даст ей какой-то потенциал на "Ролан Гаррос". Но Костюк играла потрясающе весь турнир! Ее было бы сложно кому-то остановить. Бывают звездные часы. По игре это топ-10, она была лучше всех на турнире.

В финале было достаточно ошибок, но Костюк играет остро, глубоко и хорошо двигается. Когда впервые попадаешь в финал "Мастерса", тяжело показать хороший теннис. Потому что такое впервые. Но на этом турнире Марта солидно смотрелась», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Россиянка в решающей встрече уступила украинке Марте Костюк.