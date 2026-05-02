Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Мадриде.

Мирра Андреева

«Костюк играла в свой самый лучший теннис.  Хорошо, что Андреева вышла в финал.  Это даст ей какой-то потенциал на "Ролан Гаррос".  Но Костюк играла потрясающе весь турнир!  Ее было бы сложно кому-то остановить.  Бывают звездные часы.  По игре это топ-10, она была лучше всех на турнире.

В финале было достаточно ошибок, но Костюк играет остро, глубоко и хорошо двигается.  Когда впервые попадаешь в финал "Мастерса", тяжело показать хороший теннис.  Потому что такое впервые.  Но на этом турнире Марта солидно смотрелась», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Россиянка в решающей встрече уступила украинке Марте Костюк.