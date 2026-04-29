Первая ракетка мира Янник Синнер высказался о победе в четвертьфинале турнира ATP-1000 в Мадриде над испанцем Рафаэлем Ходаром.

Янник Синнер

«Рафаэль заставил меня выложиться на максимум.  Он невероятный игрок.  Я впервые играл против него и старался максимально подготовиться.  И в следующий раз… Надеюсь, мы снова встретимся.  Теперь он знает, чего ожидать.  И я знаю, чего ожидать.

Я невероятно счастлив.  Это был матч очень высокого уровня.  Во втором сете мне немного повезло, но тоже опыт.  Я доволен сегодняшней игрой и, конечно, очень рад впервые выйти здесь в полуфинал.

Было ли здесь сложнее всего выйти в полуфинал "Мастерс"?  Не знаю.  Выход в полуфинал на любом турнире — это всегда тяжело.  Я стараюсь прогрессировать на всех покрытиях.  Условия на каждом турнире уникальны», — сказал Синнер в интервью на корте.

В следующем раунде «Мастерса» Синнер сыграет с победителем встречи между чехом Иржи Легечкой и французом Артюром Фисом.