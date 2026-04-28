Российский теннисист Карен Хачанов проиграла Якубу Меншику из Чехии в третьем круге турнира в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 1 час и 49 минут и завершилась поражением нашего соотечественника со счетом 4:6, 6:7 (11:13).

Хачанов девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Меншика 14 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» Меншику предстоит сыграть против Александра Зверева из Германии.