Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде.

В матче против американки Хейли Баптист (32-я ракетка WTA) Бенчич потерпела поражение со счетом 1:6, 7:6 (16:14), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты.

За это время Баптист сделала восемь эйсов, совершила семь двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Бенчич выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала лишь один брейк-пойнт из восьми попыток.

Теперь Хейли Баптист встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Наоми Осакой (Япония) в 1/4 финала мадридского турнира.