Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над Далмой Галфи в третьем круге турнира в Мадриде.

«Игра была коварной и далеко не простой. У нас было очень много геймов, где мы подолгу боролись, имели множество "больше" и "меньше", падали и снова вставали. Я просто рада, что смогла закрыть матч во втором сете, а затем суперсчастлива, что мы получили массу удовольствия в парном матче.

Чувствую, что надо сосредоточиться на одиночке, но также хочется выигрывать и конкурировать за победу в паре. Потому что, когда рядом с тобой человек, с которым ты можешь радоваться и получать удовольствие, — классно и важно. Я была очень рада возможности снова сыграть вместе. У меня ощущение, что нам очень легко играть вместе. Но самое важное — радоваться времени, которое проводим друг с другом», — приводит слова Андреевой «Спорт-Экспресс».

В четвертом круге Мирра Андреева сыграет с еще одной представительницей Венгрии Анной Бондарь.