Итальянская теннисистка Жасмин Паолини выиграла у Лауры Зигемунд из Германии в матче второго круга турнира в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась с результатом 3:6, 6:2, 6:4 в пользу девятой ракетки мира.

Паолини два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Зигемунд три эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге Паолини сыграет против сильнейшей в паре Хейли Баптист (США)— Кайтлин Кеведо (Испания).