Россиянка Анастасия Захарова (79‑я ракетка мира) не смогла преодолеть первый круг на «тысячнике» в Мадриде.

В своём матче она уступила колумбийке Камиле Осорио(83‑я ракетка мира) со счётом 0:6, 3:6.

Соперницы были на корте чуть более часа. За это время Захарова не сделала в игре эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала единственный заработанный за матч брейк‑пойнт.

На счету её соперницы — одна подача навылет, три двойные ошибки, а также 5 реализованных брейк‑пойнтов из 7.

Осорио во втором круге турнира теперь предстоит встреча с японкой Наоми Осакой.