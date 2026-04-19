Российский теннисист Андрей Рублев высказался о поражении от француза Артюра Фиса в финале турнира в Барселоне (Испания).

«Большое поздравление Артюру. Твоей команде, семье. То, как ты играешь, просто безумно. Уровень, который ты показал сегодня и в целом за последние пару лет, доказывает, что ты один из лучших игроков в туре. Быть вне игры полгода и вернуться на такой уровень — это что-то нереальное. Я тренируюсь каждый день, а до такого уровня не дотягиваю. Правда за тебя рад. Ты это полностью заслужил», — сказал Рублёв на церемонии награждения.

Для Фиса этот трофей стал первым в текущем сезоне и четвёртым в профессиональной карьере. На его счету были победы в 2024 году в Токио и Гамбурге, а также в 2023 году в Лионе.