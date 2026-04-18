Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина высказала свои ожидания перед полуфинальным матчем турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), где ее соперницей станет российская теннисистка Мирра Андреева.

«Мирра двигается отлично и играет грамотно. Сейчас она непростой соперник — она уверена в себе и имеет богатый опыт выступлений на грунтовых кортах. Я постараюсь сосредоточиться на собственной игре, особенно на подаче, так как в первом сете она не была на высоте», — заявила Рыбакина на пресс-конференции в Штутгарте.

В четвертьфинальном матче Андреева одержала победу над польской спортсменкой Игой Швёнтек со счетом 3:6, 6:4, 6:3.