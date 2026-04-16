Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне.

Итальянец в двух сетах обыграл Корентена Муте из Франции со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Лоренцо два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Корентена один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Музетти в четвертьфинале с победителем матча между французом Артюром Фисом и американцем Брэндоном Накашимой.