Австрийская теннисистка Анастасия Потапова высказалась про финальный матч на турнире в Линце (Австрия). Потапова в решающей игре за титул уступила россиянке Мирре Андреевой со счетом 6:1, 4:6, 3:6.

«Я чувствую себя немного измотанной, потому что наконец-то могу отпустить все эмоции, и они меня сейчас захлёстывают сильнее. Но, очевидно, я очень счастлива. Это была очень позитивная неделя во всех отношениях. Могу также сказать, что я очень горжусь собой. Думаю, это хорошее начало грунтового сезона.

У меня было ощущение, что Мирра начала небрежно и вяло. Она не была по-настоящему сосредоточена. Знала, что в какой-то момент она улучшит свою игру. С моей стороны, я думаю, это был идеальный сет. В целом весь матч был неплох, думаю, уровень был очень высоким. Я старалась бороться изо всех сил. Мне немного не повезло во втором и третьем сетах, но это теннис, и я хочу извлечь из этого матча только позитивные моменты», — приводит слова Потаповой Ubitennis.