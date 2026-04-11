Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира в Монте-Карло.

«Я очень-очень счастлив.  Мы приехали сюда, чтобы получить обратную связь.  Теперь, оказавшись в финале, это значит для меня очень много.  Каждый матч, каждый день — разный.  Я очень доволен сегодняшней игрой.  Я чувствовал себя уверенно с самого начала.  Когда ты сразу берёшь брейк, это меняет динамику матча.  Очень счастлив.  Посмотрим, что ждёт в финале», — заявил Синнер в интервью на корте.

Напомним, что в финале Синнер сыграет против испанца Карлоса Алькараса.