Российский теннисист Карен Хачанов высказался о нынешней форме Даниила Медведева.

«100% Медведев набрал форму. То есть даже, наверное, с конца того года вот у него такой транзакционный период получился, с предсезоном, и вошёл в новый сезон, в принципе, в том же духе и в той же форме, в которой заканчивал тот. Поэтому, да, это видно, он хорошо играет», — рассказал Хачанов в видеоролике канала «БОЛЬШЕ!» в VK Видео.

Ранее Медведев на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе дошел до финала, где в финале уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Сейчас Хачанов является 15-й ракеткой мира.