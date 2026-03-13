Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале третья ракетка мира уверенно обыграла американку Джессику Пегулу, занимающую пятое место в рейтинге.
Матч завершился победой Рыбакиной в двух партиях — 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
Казахстанская теннисистка выполнила семь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
Пегула отметилась пятью подачами навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт.
В полуфинале турнира Рыбакина встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.