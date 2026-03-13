Олимпийский чемпион и двукратный победитель ТБШ Евгений Кафельников скептически относится к шансам Даниила Медведева обыграть первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе

Даниил Медведев globallookpress.com

«У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса. Карлоса очень сложно обыграть сейчас любому, практически невозможно. Я не знаю, что нужно сделать Даниилу, чтобы обыграть Алькараса. Наверное, включить силу воли или что‑то ещё. Честно говоря, не особо вижу, за счёт чего он может это сделать», — сказал Кафельников «Чемпионату».

В четвертьфинале «тысячника» Алькарас в двух сетах уверенно победил Кэмерона Норри (6:3, 6:4), а Медведев прошёл Джека Дрейпера (6:1, 7:5).